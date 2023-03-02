日媒《經濟新聞》日前報導稱，國軍9成退役軍官赴陸出賣情資，退輔會主委馮世寬今(2日)氣得大罵「胡說八道」、「放他媽的屁！」還說希望將此話翻譯給日方聽。國民黨立委王鴻薇要求政府應該嚴正澄清，尤其駐日代表處應該向日經提出抗議，要求道歉及更正，以維護國軍尊嚴。

馮世寬今(2日)面對媒體聯訪問及此事時，不忍了連喊兩次「胡說八道」，還直言「放他媽的屁！」而在接受國民黨立委江啟臣質詢時，馮世寬直言自己非常希望，媒體把他今早說的「放他媽的屁」5字，翻譯給日本聽，任何後果他都願意承受，因為他「忍不住心中的痛」。

國民黨立委陳以信問馮世寬，這件事涉及他的主管業務，且他是退伍軍人代表，是否有責任要請《經濟新聞》的記者來，親自向該記者說明？亦或是投書該新聞，向日本民眾澄清？馮世寬則回應，依照他的個性，他會把那位記者「抓來槍斃」，「當國際新聞記者，不經查證就報導嗎？」

王鴻薇也在臉書發文強調，針對《日本經濟新聞》報導稱9成的台灣退役軍官會提供情報給中國大陸以換取金錢，腐敗成常態等等，她要求政府應該嚴正澄清，尤其駐日代表處應該向日經提出抗議，要求道歉及更正，以維護國軍尊嚴。