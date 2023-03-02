為讓更多民眾節省荷包，台中市長盧秀燕提出擴大通學通勤月票範圍，她說，交通部提出的方案是中彰投3縣市，但現在中台灣區域治理平台有8個縣市，希望能擴大到這8縣市為一個大聯盟，區域間也能有小聯盟，像台中市民到竹科上班、新竹民眾到中科上班都能更方便，已獲得中央善意回應。

盧秀燕指出，目前台中市府已與彰化、南投等其他7縣市協調方案，並討論如何擴大使用，但因該筆經費大約年中才會核定，中央要各地方政府計算好金額後提出申請計畫補助，將待中央詳訂辦法後才能定案。

「在縣市間把餅做大！」盧秀燕強調，中央提出通勤通學月票，是希望將各城市間的交通串連起來，讓民眾以月票的方式降低經濟負擔，台中市現在就在做，她並提出將中央提出的「中彰投生活圈」擴大到中台灣區域治理平台的8個縣市，獲得善意回應。

盧秀燕進一步說，除了8個縣市的大聯盟外，各區內還可以有些小聯盟，過去民眾可能在A縣市買台鐵月票、在B縣市買公車月票，未來只要購買通勤月票，就可以一個月上限1000元或1200元吃到飽，可以讓新竹民眾到苗栗或到嘉義都享有此方案，甚至嘉義可以加入中台灣及南部的區域治理，兩邊資源都可以享用到。