接近中午時刻，記者實地走訪不少雜貨店，發現店家外頭擺放的雞蛋籃早已空蕩蕩，更是貼出「沒雞蛋」的公告。（陳夢茹攝）

近年國內頻繁上演雞蛋供應不足的問題，民眾只要聽聞可能缺但便會開始囤蛋，導致雞蛋供應不及，形成惡性循環。桃園市農業局因應缺蛋潮成立勘查小組，頻繁至各地區賣場、零售商店、農會追蹤雞蛋供貨狀況，市府表示，市內養雞場規模較小，多數為傳統型養雞場，採開放式養殖，易受溫度、病蟲害影響，將協助市內傳統型養雞場向中央爭取更新經費，盼未來產蛋量能有所提升。

面臨缺蛋潮、蛋價大幅上漲，許多家庭主婦飽受困擾，紛紛在社群媒體上求救詢問「還有哪裡買得到蛋？」接近中午時刻，記者實地走訪不少雜貨店，發現店家外頭擺放的雞蛋籃早已空蕩蕩，更是貼出「沒雞蛋了」、「明天早上7點才有蛋」，雜貨店老闆娘直呼，每個客人都在問蛋，早就被搶完了。

農業局表示，因應全台性的缺蛋潮，近期都有派員前往賣場、零售商店、各區農會追蹤雞蛋進貨量，每盒約60元較便宜的白色洗選蛋的確難以購買，不過每盒約90元價格較高的蛋還是買得到。以桃園來說，市內自產的蛋多為紅殼蛋，價格較高，大部分銷往零售店與農會，桃園相較於其他縣市，雞蛋產量原本就少，因此主打以品質取勝，價格自然較比較貴。

農業局說，台灣目前蛋雞場多分布於中南部，桃園市飼養蛋雞場數僅23場，其中僅有4場為新式養雞場，由於養雞場的規模偏小，多數仍為傳統型開放式的禽舍，產蛋率受氣候、病蟲害影響，舉例來說，母雞遇到太冷、太熱都會不想下蛋。

反觀新式的水簾式養雞場，可由電腦控制恆溫、恆濕，不受氣候因素干擾，更能形成密閉空間，降低受禽流感病毒感染的風險，為此將輔導傳統養雞場向中央爭取補助，更新設備盼能增加產蛋率。