凱基銀行YOUth LEADership（儲備幹部，簡稱YouLead）招募計畫的收件期間已經進入緊鑼密鼓的倒數階段，想要投身金融業的同學千萬別錯過最後申請機會！凱基銀行今年因應數位轉型策略、永續金融業務推動及創新金融服務需求，針對「數位金融」、「個人金融」、「商業金融」、「金融市場」四大領域開出YouLead職缺，鎖定GREAT五大特質人才，期盼邀請具跨領域專長，擁有整合能力以及創新、敏捷思維的青年人才加入。

除此之外凱基銀行也瞄準大三及碩一在校的年輕人才，開放「Pre-MA實習生培訓計畫」報名，同學們可以透過親臨職場，提前了解金融業實務運作，找到未來的職涯方向，表現優異者未來還能獲得YouLead快速通關的面試機會。

凱基銀行人力資源處副總經理江怡慧表示，近期積極推動各項銀行業務成長，今年特別鎖定GREAT五大特質人才，G：成長心態（Growth mindset）、R：值得信賴（Reliability）、E：創業家精神（Entrepreneurship）、A：敏捷執行力（Agile execution power）、T：T型跨領域人才（T-shaped talent），期盼具備跨領域及整合能力的人才，能在快速變化的金融市場環境中，勇於創新、迎接挑戰，提供客戶值得信賴的產品與服務。同時也能保有學習成長心態，持續吸收新知以面對未知挑戰。

凱基銀行YouLead人才培訓方案，在為期18 個月YouLead program中，不僅為參與專案的儲備幹部安排專屬導師（Mentor）以及豐富的輪調學習機會，更有機會與具備國際經驗的金融專業主管一同工作，感受多元的工作型態，建立全球營運思維，讓年輕世代藉此成為獨當一面、具備國際視野的管理人才。而在培訓期間表現優異者，更有機會直接晉升主管。

目前於金融科技處電子金融部輪調的儲備幹部吳哲萱表示，加入凱基銀行YouLead人才培訓方案後，不僅能快速瞭解中華開發金控集團各公司間的業務範疇與提升專業知識，更能參與公司各個核心專案，讓我們不單只是協作，也有機會扮演重要角色，對於剛進入金融領域的我們，是一個快速學習與成長的最佳機會。

此外，凱基銀行致力培育年輕金融人才，提供多元學習機會讓有志投身銀行業的青年學子們盡早規劃職涯發展，推出「Pre-MA實習生培訓計畫」，比照儲備幹部（MA）計畫採取導師（Mentor）制，由導師為實習生進行專屬培訓規劃，並由實際投入部門專案、落地執行業務及學習實務經驗等機會，為未來職涯打造良好基礎。而在實習期間綜合表現優異者，將直接獲得MA的進用資格，畢業後可直接進入凱基銀行工作，接受更豐富完整的MA培訓。