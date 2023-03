多年來,美國有多達1500名派駐全球各地的外交官、軍人陸續出現莫名頭暈等神秘腦部疾病,華府統稱為「哈瓦那症候群」,有人甚至認為是古巴、俄羅斯等敵國刻意進行微波攻擊。不過美國情報機構的最新報告指出,沒有跡象顯示敵國與「哈瓦那症候群」有關,部分病例甚至可能是因為空調故障、滑鼠電磁波引起。

綜合美聯社、美國有線電視新聞網(CNN)報導,2016年,部分美國駐古巴首都哈瓦那的外交官陸續通報出現莫名頭暈、劇烈頭痛等症狀,後續幾年,包括哥倫比亞、維也納等地的美國官員也陸續傳出類似症狀,至今已發生約1500起,發病官員與美軍遍布全球96國,部分官員的病情甚至嚴重到必須請辭、返家休養。

由於類似案例實在太多,部分美國情報官員一度懷疑是俄羅斯、古巴等敵對國家秘密發動「微波攻擊」,這些案例也被統稱為「哈瓦那症候群」(Havana Syndrome)。

美國國家情報總監辦公室1日發布報告,認定上千名美國外交官、軍人罹患的「哈瓦那症候群」(Havana Syndrome)與敵國無關。

不過美國國家情報總監辦公室(Office of the Director of National Intelligence, ODNI)昨(1)日發布最新評估報告,認定敵對國家與哈瓦那症候群無關。報告指出,美國情報圈檢視案例及情報後,多數情報單位總結,敵國「非常不可能」與哈瓦那症候群有關,各機構對評估結果的信心程度不一,2個機構的信心程度為中度至高度,3個機構為中度,另外2間機構為低度。

報告並未針對這些病例提出統一解釋,每個病例似乎有不同的病因,包括環境因素、未發現的潛在疾病等,有些病例甚至可能和空調故障、筆電滑鼠散發的電磁波有關,另外美國官員也透露,有些患者可能是根據其他案例及媒體報導來陳述自己的症狀。

官員表示,調查反而發現了外國「沒有介入」的證據,包括偵測到敵國政府對於美國的指控感到困惑,甚至懷疑是華府的計謀。另外調查人員發現,「沒有證據」顯示任何敵對國家擁有能引發上述症狀的武器或裝備。

針對報告,20多名「哈瓦那症候群」患者的委任律師柴德(Mark Zaid)認為調查並不透明,報告也未回答關鍵問題。

不過這也並非美國情報單位頭一次認定「哈瓦那症候群」與外國無關,美國中央情報局(CIA)去(2022)年的調查就總結,俄羅斯或任何敵對國家不太可能動用微波或其他形式攻擊美國官員。

目前美國國務院已支付「哈瓦那症候群」患者10萬至20萬美元(約新台幣306至612萬元)一次性賠償,美國議員強調,調查結果不應該影響賠償。