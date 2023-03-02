國際拍賣公司迎接疫情降溫後的本季春拍，蘇富比今年慶祝立足亞洲50年，祭出張大千潑彩屏風《花開十丈影參差》，估價逾2億港元（約台幣8億元），此作亦是香港蘇富比中國書畫歷來最高估價拍品。邦瀚斯中國書畫重點拍品則推出清末四傑之一的任頤《人物圖》。

蘇富比亞洲區主席及中國藝術品部國際主管兼主席仇國仕指出，亞洲現今為全球藝術市場的心臟要地，蘇富比於1973年於亞洲立足，今年五十而初」為核心主題，推出為期1年的慶祝活動，包括在香港、上海、北京、新加坡等地巡行大型巡迴展。4月的春拍，其中推出多件中國藝術品及書畫珍品，作為蘇富比向亞洲首個拍賣門類致敬。

4月的重點拍品為張大千《花開十丈影參差》，以潑彩荷花寫於金屏風，乃張大千筆下稀見之作。取材日本製雙摺金屏風，高寬六呎，畫上以水墨、礦物顏料大塊面潑灑，大片荷葉上覆下蓋，迎風招展，配以粉色嫩荷，花瓣素淨，掩映葉塊間，水氣濔漫之荷塘景象畢現。全畫色調對比強列，豔麗奪目，張力滿盈，足見畫家駕馭此作時得心應手。

蘇富比本季領銜拍品另有趙從衍舊藏的永樂大帝御用五爪龍紋執壼，此壼近40年來未現身市場，器形雅正，堪稱明代青花瓷器登峰造極之作。

紐約邦瀚斯3月的中國書畫重點拍品，則有清末「海派四傑」之一的任頤《人物圖》立軸四屏，畫中人物勾勒細緻，背景用筆靈活明快，曾於2000年及2007年在舊金山亞洲藝術博物館及檀香山藝術博物館展出。