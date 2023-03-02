韓國男神孔劉2016年主演《鬼怪》一劇，人氣再創巔峰，不過他對私生活相當低調，2021年才首度開通官方IG，和粉絲拉近距離，昨(1日)孔劉分享去英國倫敦旅遊的生活照，意外曝光醉倒客廳沙發的糗態，展現私下反差極大的一面，讓粉絲都笑翻了。

孔劉近來飛往英國旅遊，和男性朋友品嘗異國美食、走訪當地書店，並到美術館以及體育館朝聖，玩得非常過癮，沒想到回到下榻處後，醉得厲害的孔劉，走路姿勢呈現歪斜狀；進門後，更是連鞋子都沒脫，整個人直接倒在沙發上，同時手裡抓著一個酒瓶，緊接著毛帽掉落在地，炸出一頭亂髮，但朋友卻惡整他，從牆上一幅畫的鏡面中，可見對方手機朝向他的位置，疑似偷拍他的糗態。

孔劉的遊英之旅行程滿檔。(圖/孔劉 IG)

孔劉疑似被男性朋友出賣醉酒糗態。(圖/孔劉 IG)

畫面曝光後，粉絲在底下笑喊：「喝太多了！見到你變這樣，真的覺得很有趣」、「你睡著了嗎？」、「哈哈哈我最喜歡最後二張喝醉的照片」、「祝你在歐洲玩得愉快」、「看到照片睡不著了，期待哥哥之後的照片」、「我好驚訝看到孔劉醉到不醒人事的模樣」、「我想立刻到你身邊照顧你」。

韓韶禧酒醒後見到失態的模樣，自嘲再也不會喝酒了。(圖/韓韶禧 IG)

其實，今年1月演員韓韶禧返家和妹妹一起過年時，也在IG貼出酒後失態在路邊呈現大字狀倒下的影片，另一張則是躺在地上，被人堆滿積木的照片，但她卻睡到絲毫沒有察覺異狀，讓韓韶禧無奈自嘲：「我再也不會喝酒了」，不過粉絲見到她這樣，反而覺得很開心，直呼：「女神喝醉的模樣太可愛」。

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