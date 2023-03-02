台北股匯市今再度脫鉤，台股終場收在15,598.72點，上漲0.23點，成交量2,132.95億元，外資賣超台股38.01億元；新台幣以30.560元開盤，盤初在出口商拋匯下，早盤最高一度來到30.531元，但午盤後進口商進場買盤，加上美元走強，台幣終場以30.63元作收。

匯銀主管表示，「消息面很多！」近期市場氣氛變化快速，導致美元短線震盪加劇，也牽涉到外資動向，「外資也把握是否擴大升息幅度」，因此近期外資都以雙向操作、有買有賣居多；至於央行這兩天也沒太多動作，以調節、維護流動性為主。

該主管分析，昨日人民幣因大陸經濟數據亮眼而走強，但今日隨即換主題，市場焦點重回Fed升息，Fed官員談話偏鷹派，甚至有評論認為3月可能升兩碼，導致國際美元又偏強，短線美元波動加大，後續要關注美國經濟數據變化，下週美國就業數據是關鍵。

他分析，由於上次美國就業數據出乎意料亮眼，本月不知有無可能修正，若就業數據真的延續高檔水準，美元可望持續偏強；若不樂觀，美元就可能再度回落。整體來看，短線國際匯市盤勢較震盪，而新台幣則在狹幅區間整理，短線預估將在30.300元至30.700元之間來回測試。