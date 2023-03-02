港籍網路遊戲實況主「Toyz」劉偉健近期於台北市內湖區西湖捷運站附近開設手搖飲料店「拾汣茶屋」，2月27日下午發放免費飲料予民眾，進行5小時的「壓力測試」，吸引許多粉絲、民眾到場排隊，人潮爆滿，可見其人氣之旺。不過今台北市建管處證實，拾汣茶屋的店鋪為「既存違建」，違建有部分作為營業性廚房使用，將會依法查報處分，要求業者改善，否則最重恐會拆除違建。

劉偉健近期開設手搖飲料店「拾汣茶屋」，吸引許多粉絲、民眾到場排隊。（李奇叡攝）

劉偉健過去為線上遊戲「英雄聯盟」電競選手，2012年效力於台灣隊伍「台北暗殺星」時拿下世界大賽冠軍，擁有大批粉絲。他近期開設手搖飲料店「拾汣茶屋」，2月27日發放免費飲料用於壓力測試，果然吸引大量民眾排隊。

拾汣茶屋昨日展開試營運，今則為試營運第2日，現場仍湧現排隊人潮，不過台北市建管處表示，拾汣茶屋的店鋪屬於民國83年以前的既存違建，依現行規定應拍照列管，經派員到場勘查，違建有部分作為營業性廚房使用，已違反規定，將依法查報處分。

建管處強調，後續將要求業者改善，若業者未改善，便會要求拆除全部違建。