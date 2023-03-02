南韓青龍獎影帝劉亞仁因涉嫌濫用藥物被南韓警方採集尿液、毛髮檢查，而結果也在近日出爐，異丙酚、大麻、古柯鹼以及K他命等4種藥物呈現陽性反應，引爆韓網熱議，不少網友紛紛揚言要抵制他的作品，讓他的演員生涯出現危機，此外，手握劉亞仁多個作品的Netflix也做出決定，證實《地獄公使2》將改由另一位男星金聖喆替代。

綜合韓媒報導，Netflix在今(2日)於官方IG帳號「Netflixkr」宣布，《地獄公使》續作原定由劉亞仁飾演的角色，將改為由男星金聖喆出演，並公開其他演員陣容，包括梁東根、林成宰、文瑾瑩、金賢珠、金信祿等等，眾星雲集讓觀眾們相當期待第二季。此外，金聖喆於該貼文下方模仿角色「鄭晉守」的留言，更讓網友們連連稱讚。

事實上，男星金聖喆曾在同屬驚悚風格的韓劇《Sweet Home》嶄露頭角，並在《那年，我們的夏天》中以「金志雄」的暖男形象而為人所知，充分展現出他百變的演員魅力，相信在《地獄公使2》的演出，能為他的事業再創佳績。

此外，劉亞仁爆出吸毒的負面消息後，其所屬的經紀公司僅回應：「他正在積極協助所有調查，對於有問題的部分都會積極配合，很抱歉讓大家擔心了。」然而劉亞仁至今仍持續神隱未有任何回應，讓外界看得有些傻眼，紛紛在其社群上留言抨擊。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！