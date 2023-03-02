監製鄭保瑞、導演黃慶勳、雙影帝郭富城和林家棟2日宣傳犯罪動作電影《斷網》，4人跨海接受台灣媒體視訊訪問，日前爆出郭富城太太方媛的閨密、香港名媛蔡天鳳慘遭殺害烹屍，當現場提問郭富城自己跟方媛心情是否逐漸平復時，竟真的發生「斷網」狀況，連線畫面直接斷線，記者會也跟著宣告結束。

郭富城在片中演出天才保全，現實生活中他自認懂手機軟體，但對於專業的電腦操作只算是懂一半，問他會不會限制兩個女兒使用3C產品？郭富城表示之前出席家長會，老師告訴他女兒在上學時有點容易分心，「1個月之前，我強制小朋友不能看電視、把iPad收起來，強制小孩學習。」

聊到家庭話題，愛家的郭富城說：「每個人都有成長階段，到某一個段落要組織家庭，我媽媽在世的時候，就非常希望看到兒子成家，我幫她實現了。非常幸福的是，我現在有兩個女兒，那不是工作上面能帶來的快樂，更不是其他東西可比擬的。」

電影探討科技犯罪，郭富城說自己很有經驗，身為天王，他的肖像常被盜用，詐欺犯會假冒他的名義騙網友說自己已「一無所有」，藉此斂財，他呼籲：「真的不要輕易相信網路世界的東西，這種沒有本人證實的不要相信，所以拍這個題材非常的好。」還笑說：「我們已經報警了！」

《斷網》是在香港疫情最嚴重的時候開拍，郭富城形容片場狀況是拍一周、停一周，前前後後拍了1年，鄭保瑞更形容當時嚴重到整個香港都沒戲開拍，只剩自己的劇組堅持拍下去，郭富城聽完搞笑插話：「可能是我們電影公司取名取得很好，叫『無限動力』。」同時郭富城也大讚賴雅妍：「她很痛苦，只能待在飯店，停停拍拍都不知道什麼時候開拍，但她在飯店一直學廣東話，表現的游刃有餘。」