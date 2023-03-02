由奧斯卡影后艾瑪湯普遜（Emma Thompson）主演、探討女性情慾的喜劇新作《高潮速成班》，描述一位退休教師，在丈夫去世後聘請了一位年輕的性工作者，來彌補從未獲得性滿足的缺憾，劇本以幽默正向的角度呈現女人的慾望和恐懼，讓出道40年的資深影后艾瑪湯普遜大為感動一口答應演出，她說：「有人在乎中年女人是否獲得性滿足嗎？這就是這個故事特別的地方。」

63歲的艾瑪湯普遜坦言面對片中許多裸露鏡頭，即使演戲經驗豐富的她，也會焦慮自己的裸體不夠好看，但她希望能挑戰觀眾的審美觀，讓他們看見女人各種真實的體態，「如果你想改變女性身體的銀幕形象，你就要去成為改變的一部分，你要與眾不同。」她也分享導演蘇菲海德（Sophie Hyde）為了讓她和飾演性工作者的鮮肉演員達里爾麥柯馬克（Daryl McCormack）能卸下心防拍戲，甚至自己也裸體加入他們的排練。

湯普遜說：「我們3個人全裸面對面討論自己的身體，一開始我講了一長串不滿意的地方，到最後我只覺得坦誠相待讓我們更誠實也更謙卑，完全沒有什麼好害怕的。我希望這部片能讓大家接受自己的身體、正視自己的慾望，因為這是很正常也很健康的需求，完全不需要為此感到羞愧。」電影將於3月15日在CATCHPLAY＋影音平台獨家上架。

此外，瑞典大導魯本奧斯倫（Ruben Östlund）榮獲坎城金棕櫚獎的電影《瘋狂富作用》，以名模情侶的約會日常、豪華郵輪上的富人百態、以及荒島上的階級翻轉三章節，完美嘲諷現今社會、爆笑又一針見血的諷刺大作，入圍奧斯卡最佳影片、最佳導演及最佳原創劇本3大獎。近日坎城影展宣布導演魯本奧斯倫將出任第76屆主競賽評審團主席，讓他高興直呼：「能夠擔任坎城影展主競賽評審團主席，我感到開心、自豪又謙卑。」電影將在3月8日於CATCHPLAY＋獨家上架。

而以《樂來越愛你》成為史上最年輕奧斯卡最佳導演得主的達米恩查澤雷（Damien Chazelle）最新作品《巴比倫》，集結瑪格羅比（Margot Robbie）和布萊德彼特（Brad Pitt）共演好萊塢當年的紙醉金迷，將於3月22日上架CATCHPLAY＋；查寧塔圖（Channing Tatum）化身性感舞棍系列電影最終章《舞力麥克：最後一跳》也將於3月20日上架CATCHPLAY＋。

影集方面，在CATCHPLAY＋的HBO GO專區即將於3月27日上架美劇《繼承之戰》第4季，以高超商業手腕打造媒體帝國的洛伊家族，家庭成員間的財富與權力鬥爭即將畫下句點，洛伊家的三個孩子真的有辦法鬥垮他們老謀深算的父親嗎；改編自電玩遊戲的真人版最新美劇《高譚騎士》，也將在3月15日上架，故事描述「蝙蝠俠」布魯斯韋恩遭謀殺後，他的養子與敵人的後代為了洗刷罪名，決定結盟一起證明清白；將於3月7日上架的《新梅森探案》第2季，傳奇律師佩瑞梅森在首季破解洛杉磯孩童失蹤案後，這次將偵辦石油家族後裔的謀殺案。