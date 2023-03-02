東埔溫泉帝綸飯店創辦人黃永發辭世，享耆壽97歲，家屬秉持他「取之於社會，用之於社會」的精神，遵循遺願捐贈德國福斯救護車和急救設備給南投縣消防局；消防局長林聰吉代表受贈時，感謝帝綸飯店熱心公益，黃永發老先生造福鄉里。

東埔溫泉帝綸飯店董座遺愛人間，捐贈救護車給南投縣消防局。（民眾提供／廖志晃南投傳真）

林聰吉受贈時，回贈感謝狀及紀念品，並向捐贈者致上最崇高的謝意，也希望藉此拋磚引玉，匯集社會大眾的力量投入緊急救護行列；受贈德國福斯T6.1救護車及隨車救護器材，總價335萬元，將配發集集消防分隊執行緊急救護使用。

林聰吉表示，社會型態轉變，加上科技日新月異發展，伴潛在危險亦日益增長，各種天然災害、交通事故及意外事件頻傳，導致南投縣緊急醫療救護案件數隨之增加，由於到院前緊急醫療救護服務品質，攸關緊急傷病患的存活率，所以需要更多的救護資源挹注。

林聰吉表示，感謝帝綸大飯店一直以來熱心公益，黃永發董事長雖蒙觀世音菩薩接引，往生西方極樂世界，但善念的種子仍持續播種在南投縣，遺愛人間，造福人群，捐贈緊急救護設備與救護車提供縣民最好的救護醫療品質，也提供消防救護人員更好的安全保障，更為緊急傷病患提供更好的救護服務運送工具。