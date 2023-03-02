多家日本知名旅館業者親自來台面試學生。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高餐大應日系聯手廚藝學院、餐旅學院及國際學院跨系所合作款待日本貴賓。（洪靖宜攝）

疫情解封，高雄餐旅大學恢復推動學生海外實習，今明2天共有11家日本飯店業者，包含知名連鎖王子飯店、阪急阪神集團等提供實習和正職面試機會，甚至還親自來台面試找人才，不過要取得實習和正職面試機會都需要取得日文檢定才可，學生做足準備，把握這難得機會。

據統計，新冠疫情前，高雄餐旅大學每年約有300名學生分別到美國、加拿大、荷蘭、杜拜與日本等16個國家實習，現在疫情威脅褪去，高餐大立刻恢復海外實習，由國際事務處與國際學院應用日語系於3月1日至3月3日，舉辦海外實習面試暨就業活動。

現場包含本知名連鎖王子飯店、阪神阪急飯店集團、箱根、藤田觀光集團等11家企業，並有5家日本知名飯店業者親自飛抵高餐，和有意申請學生面對面溝通訪談，讓學生了解當地運作情況，並提供優渥的薪資條件、宿舍、員餐及休假，提供40個名額，供升大三的學生實習機會，另外，針對即將邁入社會的大四學生開設工作機會，不過，要搶先一步取得海外工作機會，赴日實習需日文檢定需達N2級，畢業生就業面試則必須取得N1與日式服務中級資格才能角逐，學生也已做足準備，把握難得機會。

高雄餐旅大學校長陳敦基表示，高餐實習制度完善，地點橫跨歐亞美洲等國，這次提供實習和正職職缺的飯店企業，都是享有加班津貼及固定休假，大部分提供員工宿舍與美味員工餐，制度健全，另外，學校為減輕學生負擔，同時向教育部申請「學海築夢」計畫，以2022年為例，赴日實習學生每人可獲近18萬元海外生活補助補助，校內老師不定期會飛往日本探視，確認學生實習狀況。

另外，為了迎接遠來的貴客，高餐大利用這難得的機會向跨海來台的貴賓們介紹台灣在地食材，由高餐大應日系聯手廚藝學院、餐旅學院及國際學院跨系所合作，使用台灣特有農漁產，如龍膽石斑、午仔魚、鱸魚、白帶魚、鳳梨釋迦等，運用中、法、日料手法，百分之百的熱誠款待，希望進行國際交流的同時也能對海外的飯店集團積極行銷台灣在地食材及美食。