對於日本《經濟新聞》報導說「國軍充斥太多外省人」，退輔會主委馮世寬痛批日媒「胡說八道」「放他媽的屁」；郭正亮則笑稱，「我嚴重懷疑是不是被匪諜滲透？怎麼會登出這種新聞？與事實完全不符！顯然不利台灣團結！怎麼會這樣登新聞？真的難以想像！」「會去扯省籍問題，簡直是匪夷所思，這位記者已經不用功到不可理解的程度！」「連矢板明夫都不敢這樣寫，是不是對蔡英文不滿？如果真的希望台美日行程防衛連線，不該寫這樣！」

日本《經濟新聞》以「台灣未知的真面目」為題，自2/28起連載系列專題，首篇報導指向台灣軍中死角，稱有我軍方消息人士指出，高達9成的台灣軍官退役後前往中國，以提供國軍情報換取金錢，同篇報導還說「國軍充斥太多外省人」。

國防部昨（1）日深夜11時發新聞稿駁斥，強調國軍「為中華民國生存發展而戰」，該報導憑空杜撰，汙衊國軍官兵氣節、分化部隊團結，徒令親痛仇快，無助臺海及印太區域和平與穩定。退輔會主委馮世寬今（2）日上午在立院痛批日媒，「胡說八道，胡說八道」，怒飆「放他媽的屁」。

馮世寬接受陳以信質詢時稱，以他的個性，會把該位《經濟新聞》的記者「抓來槍斃」。（圖 / 擷取自中天新聞YouTube）

對此，前立委郭正亮在中天電視《大新聞大爆卦》表示，「我還訂閱日本經濟新聞」，歷來很少有奇怪消息，日本《經濟新聞》很少有錯誤的訊息，「我嚴重懷疑是不是被匪諜滲透？怎麼會登出這種新聞？與事實完全不符！顯然不利台灣團結！怎麼會這樣登新聞？真的難以想像！」

「我今天早上也是驚訝的不知道該說什麼，怎會寫得離譜錯到這個地步？對台灣沒有任何好處！」郭正亮認為，如果指責國防部長都被外省人控制，那是在指責蔡英文嗎？蔡英文當了快要7年總統，三個國防部長都是外省人，而且都是江蘇人。

郭正亮直言，「我真的難以理解！我覺得抓共諜肯定是目的，去挑省籍問題？」「我會日文，看過日本這種報導非常多，認為國民黨就是外省政權，軍人很多都是外省籍」，「以前還有報導，甚至半導體精英都是外省人，以前真的這樣寫」。

郭正亮披露，他們搞省籍問題跟「獨派、台灣民族主義」是一樣的，日本也有獨派，可能就傳遞這種消息。日本以前有編台灣政治總覽，也是這樣寫。

郭批評，「我認為這個記者非常不認真」，就看過去留下來的資料，認為台灣就是這樣，也不想一想政黨輪替已經多少次了，省籍問題基本上已經不存在了，也許存在在50歲以上！50歲以下基本上沒有這個問題，更不要說軍隊。

前參謀總長李喜明（左）、現任國防部長邱國正（右）。（示意圖／資料照片合成）

郭正亮分析，軍隊恐怕是戰略戰術不同意見比較重要，譬如李喜明跟邱國正明顯不一樣，而兩位都是外省人。他們的差異，「我看是不對稱作戰跟反對不對稱作戰的區別吧！」

郭正亮強調，會去扯省籍問題，簡直是匪夷所思，這位記者已經不用功到不可理解的程度！連《產經新聞》駐台支局長的矢板明夫都不敢這樣寫，日本《經濟新聞》竟然這樣寫，不可思議，難以理解，完全脫離事實，是不是對蔡英文不滿？如果真的希望台美日行程防衛連線，不該寫這樣！