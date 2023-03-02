拜登政府去年8月簽署《晶片法案》已開放申請補助，半導體業者想從390億美元（約台幣1.2兆元）分一杯羹，美國設下層層限制，首先要承諾禁止10年在中國大陸擴產，還要設托兒中心、工廠採用低碳排能源、向建築工人支付工會、部分利潤分享給美國政府等。對於10年不能在陸擴產，不少美國企業主管擔憂，因為中國是他們獲利主要來源，究竟「在中國擴張產能」如何界定，以及包含哪些晶片限制，他們急於想了解和釐清。

紐約時報報導，拜登想一舉數得，同時實現多項政策目標。拜登認為晶片法案的誘因足以改造民營企業，擴大其影響力，例如，增加美國生產，勞動條件提升，導致氣候變遷的化石燃料排放減少等。

不過這些政策也可能帶來重大風險。部分經濟學家，甚至一些贊成透過龐大聯邦支出來支持戰略性產業的經濟學家，都認為拜登失焦其核心經濟目標，可能造成危害。

華府智庫Economic Innovaton Group首席經濟學家Adam Ozimek表示，「每個人都明白，我們試圖打造一個更強大、更具全球競爭力的美國半導體產業，這是一項艱鉅的挑戰。但我們試圖同時完成另外十幾件不相關的事情，讓這個挑戰變得更加困難。」

美國官員認為，這些要求並沒有給企業帶來過重的負擔，而是幫助企業吸引勞工並避免浪費聯邦補助款。

而企業申請條件中還包括限制海外擴產。美國商務部說明，獲得補助的企業，必須同意10年內不得在中國等有疑慮的國家擴張半導體製造的產能，也不能和有疑慮的外國實體共同從事敏感技術的研發或授權，至於詳細規定，將在未來幾周發布，讓企業更清楚知道有哪些紅線。

消息一出，讓不少美國企業主管擔憂，因為中國是他們獲利主要來源，究竟「在中國擴張產能」如何界定，以及包含哪些晶片限制，他們急於想了解和釐清。