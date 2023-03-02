教育部體育署與桃市府體育局補助大園區公所興建「越野摩托車練習場」，總經費約2000萬元，利用沙崙產業園區附近台61橋下空間興建，設施包括練習區、廁所及停車位等，原預計去年底完工，但因土方、電線設計及電箱未準時遷移等因素，經2次變更設計，主體工程大致完成，剩餘申請土方處置，預計將延至今年5月竣工。

大園區公所表示，大園區越野摩托車輛練習場位於台61線編號PB133橋墩處，工程由體育局委託公所辦理，去年4月中旬開工，現場規畫轉彎賽道、輪胎障礙等練習設施，還有觀眾休憩區域，將設廁所與停車位等，原預計去年12月底前可完工，但中途經歷變更設計使竣工日延期。

大園區公所說明，因工程遇到不可預期臨時狀況，考量現場電線及排水溝渠等因素，進行首次變更設計，後續又因土方與部分台電電箱未如期遷移而2次變更，現為停工狀態，今日議價決標，待單價調整後將相關資訊製成議定書，即完成變更設計程序，再請廠商繼續施作。

目前越野摩托車練習區主體工程已完成，剩餘土石方處置，但因處理土石方須申請相關行政程序仍需時間，故完工日期將再延後至5月左右，再申請辦理驗收。大園區公所表示，盼完工後能吸引許多車友到大園，善加利用新場地練習，成為大園在地特色之一。

體育局表示，此案為桃園市第一座公部門興建的越野摩托車練習場地，其餘場地多為民間自建。林姓車友則說，許多車友喜愛挑戰有難度的地形，但也因此事故頻傳，桃園過去沒有公部門建的越野機車練習場，若能提供新手友善練習空間，相信能為車友帶來很大的便利性並提升安全性。