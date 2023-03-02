外資現貨賣超38億元，期貨淨多單增加至16,086口。自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空方向。近月選擇權籌碼，賣權OI大於買權OI之差距為1萬2,000餘口，買權賣權OI增量相當。周選方面，買權賣權OI增量相去不遠。

群益期貨指出，外資買期貨賣現貨，自營商選擇權呈現保守，月、周選呈現保守，整體籌碼面呈現保守。技術面上，目前台股再度呈現量縮格局，短線在支撐壓力逐漸靠攏下，台股仍可以選擇權方式保守操作。