外資現貨賣超38億元，期貨淨多單增加至16,086口。自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空方向。近月選擇權籌碼，賣權OI大於買權OI之差距為1萬2,000餘口，買權賣權OI增量相當。周選方面，買權賣權OI增量相去不遠。
群益期貨指出，外資買期貨賣現貨，自營商選擇權呈現保守，月、周選呈現保守，整體籌碼面呈現保守。技術面上，目前台股再度呈現量縮格局，短線在支撐壓力逐漸靠攏下，台股仍可以選擇權方式保守操作。
台股2日呈現區間震盪整理格局，早盤一度回測15,500關卡後，買盤便再度湧入拉抬，終場台股收在平盤附近位置，成交金額縮減至2,137億。目前台幣依舊走貶態勢，短線多空持續高檔拉鋸震盪，台股仍可以選擇權方式保守操作。
外資現貨賣超38億元，期貨淨多單增加至16,086口。自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空方向。近月選擇權籌碼，賣權OI大於買權OI之差距為1萬2,000餘口，買權賣權OI增量相當。周選方面，買權賣權OI增量相去不遠。
群益期貨指出，外資買期貨賣現貨，自營商選擇權呈現保守，月、周選呈現保守，整體籌碼面呈現保守。技術面上，目前台股再度呈現量縮格局，短線在支撐壓力逐漸靠攏下，台股仍可以選擇權方式保守操作。
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