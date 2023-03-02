開發金每股淨值回復至票面以上 3日起恢復信用交易 18:042023/03/02 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 證交所表示，依據「有價證券得為融資融券標準」第4條及「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第24條規定，審核開發金（2883）公告申報去（111）年財報，每股淨值回復至票面以上，爰自明（3）日起恢復融資融券交易。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 市場回穩 金管會收回四項救市措施 開發金 股價待量上攻 開發金獲CDP碳揭露氣候變遷 最高A級肯定 #開發金 #每股淨值 #回復 #有價證券 #票面 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《金融股》開發金法人近期同步買超 獲CDP氣候變遷A級肯定 11:382023/02/20 財經 開發金控獲CDP碳揭露氣候變遷最高A級肯定 16:342023/02/20 財經 蔡英文最新財產申報13筆土地 存款年增379萬 有價證券曝光 10:562023/02/21 政治 采鈺3月1日起得為融資融券交易 21:172023/02/24 財經 《國際產業》法荷航今年訂票回復疫前水準 看好獲利會更高 15:092023/02/17 財經 開發金紀念品 今年送晶鑽杯 04:102023/02/23 財經要聞 《證交所》開發金明起恢復信用交易 17:192023/03/02 財經 展匯科 4／1起終止買賣 04:102023/03/02 證券．權證 陳冲：公債應有內線交易約束 04:102023/02/17 金融．稅務 教唆偽造本票 歌手陳盈潔判3年2月 04:102023/02/16 社會新聞 開發金獲CDP最高A級肯定 實踐淨零碳排環境永續 11:242023/02/20 財經 限空令解除！金管會收回4大救市措施 明起不禁平盤下放空 17:082023/02/23 財經 《金融》金管會鬆綁 純網銀可望賣基金 07:582023/02/15 財經 合正 今起暫停交易 04:102023/02/20 證券．權證 有價證券處置資訊 將提供超連結 04:102023/02/22 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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