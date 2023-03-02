證交所表示，依據「有價證券得為融資融券標準」第4條及「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第24條規定，審核開發金（2883）公告申報去（111）年財報，每股淨值回復至票面以上，爰自明（3）日起恢復融資融券交易。