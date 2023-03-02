年輕投資人從數位貨幣圈走向台股為量化交易注入動能，2022年台股API交易大幅成長突破6千億，永豐金證券以AI投資技術為核心成功打造量化交易生態圈，去年量化交易量成長近兩成且占比持續攀升。

永豐金證券表示，除了建立API平台串接以外，並持續與國內其他量化交易平台進行策略結盟，共同推動市場深化與廣度的發展；此外大戶投APP「AI幫你顧」選股專區，就是運用量化分析，讓一般投資人也能享受量化交易服務。

根據交易所統計，2022年全市場API成交金額已達6,037億，單月年成長率最高點落在2月的60.67%，成交金額高峰出現在8月658億年增19.68%。國內券商從2016年15家投入參與，到去年成長至19家，顯見量化交易在台股市場正逐漸展現成長性。

永豐金證券領先成立AI技術為主軸的投顧團隊，有別於傳統產業基本面分析，以量化交易為重點，透過線上學習及專業沙龍活動深耕5年，在量化交易圈擦亮招牌，運用的程式交易平台，以XQ全球贏家跟永豐金證券自製的Python API最受青睞。

因應投資人運用XQ全球贏家的需求，永豐金證券團隊運用AI技術建立「豐XQ殿堂」，成為推動量化交易學習平台的主力，不僅提供多元交易策略與程式範例，同時設有問題交流專區供投資人互動，以協助投資人完成自主量化交易，服務廣受市場專業好評。

永豐金證券表示，由於台股投資人的結構日益年輕化，參與量化交易的投資人，年齡層大多集中在25~40歲，主要是因為網路原生代掀起證券數位化浪潮，加上年輕投資人對量化交易的進入門檻較低；受到量化交易帶來的智慧自動下單、策略可回朔性等優勢與便利性，逐漸吸引中高齡投資人加入量化交易行列，AI熱潮持續發酵，量化交易、AI策略模型再度成為熱門關鍵字，可望為量化交易市場再次注入成長動能。

為推動量化交易生態圈的建構，永豐金證券AI投顧團隊已連續五年籌辦「41AI日」，今年「第五屆41 AI日全智動交易論壇」除了將議題持續聚焦在AI投資應用的討論上，將同步舉行「一日實盤程式交易當沖大賽」，透過虛擬交易競賽來發掘市場上的隱形高手，絕對是本屆會議中的一大看點！也期許透過線上線下同步進行的方式，將投入成果發揮最大效益，讓量化交易專業又容易。