恒指開低229點，報20,390點，之後震盪，最多曾跌298點，低見20,321點，跌破十天線後隨即有支撐，跌幅曾縮至71點，高見20,548點。午後復挫逾百點，收盤跌190點或0.9％，報20,429點。
國指報6,857點，跌0.83％。科指收4,126點，挫1.4％。大盤全日成交1,150.08億港幣。
指標股表現方面，阿里巴巴拖累大盤，跌4.7％，成交居首達69.79億港幣。東方海外升6.7％，報137.4港幣，為表現最好藍籌。金沙中國挫4.9％，為表現最差藍籌。
昨晚美國十年期債息升破4％，創三個半月高，那斯達克指數期貨午後挫近逾100點。港股1日勁升833點後，2日吐近200點，收盤守住十天線（現處20,370點）。
恒指開低229點，報20,390點，之後震盪，最多曾跌298點，低見20,321點，跌破十天線後隨即有支撐，跌幅曾縮至71點，高見20,548點。午後復挫逾百點，收盤跌190點或0.9％，報20,429點。
國指報6,857點，跌0.83％。科指收4,126點，挫1.4％。大盤全日成交1,150.08億港幣。
指標股表現方面，阿里巴巴拖累大盤，跌4.7％，成交居首達69.79億港幣。東方海外升6.7％，報137.4港幣，為表現最好藍籌。金沙中國挫4.9％，為表現最差藍籌。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。