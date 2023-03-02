恒指開低229點，報20,390點，之後震盪，最多曾跌298點，低見20,321點，跌破十天線後隨即有支撐，跌幅曾縮至71點，高見20,548點。午後復挫逾百點，收盤跌190點或0.9％，報20,429點。

國指報6,857點，跌0.83％。科指收4,126點，挫1.4％。大盤全日成交1,150.08億港幣。

指標股表現方面，阿里巴巴拖累大盤，跌4.7％，成交居首達69.79億港幣。東方海外升6.7％，報137.4港幣，為表現最好藍籌。金沙中國挫4.9％，為表現最差藍籌。