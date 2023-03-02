Tesla服務量能再升級，台中青海服務體驗中心新開幕，車輛展示體驗中心首發營運，服務中心則於3月6日上線，此據點已是Tesla在台中市區開設的第二座Tesla Center，將為中部Tesla車主與消費者提供全方位的車輛體驗與原廠售後服務。

作為中部地區第二座Tesla Center，台中青海服務中心未來每週可服務高達200台次Tesla電動車，加上原有的台中市政服務中心，一同為中部地區車主提供每週最高400台次的維修量能。此外，Tesla原廠服務顧問與技師團隊將提供車主同步全球的車輛軟硬體診斷與維修保養服務，台中青海服務中心更特別設置四輪定位設備，可提供底盤、轉向等相關維修項目即時可靠的診斷結果。

目前Tesla於全台共設有6座原廠服務中心，分別位於台北內湖、新北新莊、新竹香山、台中市政、台南安平與高雄鼓山，加上全新落成的第七座台中青海服務體驗中心，以及目前遍布全台高達70座站點、近400支充電座的Tesla超級充電網絡，提供台灣車主享受最便捷舒適的電動車生活。