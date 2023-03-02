行政院農委會農糧署推動產銷履歷農產品制度，至去年底面積達7.9萬公頃。近年企業社會責任興起，農糧署2日示範企業社會責任與農業合作，包含透過團膳、五星級餐廳、高科技產業、結合手機軟體等，期盼未來有更多創新合作模式。

農糧署指出，農委會從2007年推動產銷履歷，至去年底糧農類驗證面積達到7萬9330公頃，生產人數3萬1508人，全年產量87萬公噸，和2018年底1萬5938公頃相比，成長5倍。

而近年來企業社會責任興起，許多企業透過此方式與農業合作，農糧署希望擴大合作方式，因此請台灣區是產業研創學會探討不同方式，希望讓企業與農業合作有更多可能。

農糧署表示，例如國人外食比例高，而團膳產業在供應鏈扮演重要角色，例如良朋農產和學校、科技廠、醫院、餐飲及零售通路都有合作經驗，透過企業社會責任，將可提供更多優質產銷履歷食材與團膳。另五星餐廳使用產銷履歷農產品，也有安心、安全，可追溯特質，例如尊爵大飯店若使用產銷履歷產品，可讓觀光客品嘗、認識台灣優質農業。

除了食用外，中強光電集團子公司奧圖碼，也以桌面光雕、投影等方式，讓民眾可體驗並加深產銷履歷農產品。此外台灣趨勢產業研創學會也透過手機軟體「ㄟ今晚吃什麼」，藉由手遊方式行銷，讓年輕人了解產銷履歷。

農糧署表示，產銷履歷農產品供給面提高後，希望拋磚引玉，讓更多企業投入，一起推廣台灣好的農業，讓產銷履歷農產品也有相應拉力帶動。