西班牙塞拉諾先生劇團（Agrupacion Senor Serrano）成員在國家戲劇院彩排多媒體物件劇場《山貌》（The Mountain），將拍攝微縮模型的畫面投射在大螢幕上，創造如幻似真的場景。（范揚光攝）

西班牙塞拉諾先生劇團（Agrupacion Senor Serrano）成員在國家戲劇院彩排多媒體物件劇場《山貌》（The Mountain），將拍攝微縮模型的畫面投射在大螢幕上，創造如幻似真的場景。（范揚光攝）

西班牙塞拉諾先生劇團（Agrupacion Senor Serrano）成員在國家戲劇院彩排多媒體物件劇場《山貌》（The Mountain），將拍攝微縮模型的畫面投射在大螢幕上，創造如幻似真的場景。（范揚光攝）

廣受國際各大媒體好評的西班牙塞拉諾先生劇團（Agrupacion Senor Serrano）3月應2023TIFA台北國際藝術節邀請，首度來台演出知名的多媒體物件劇場《山貌》（The Mountain）。劇團導演保羅．帕拉西奧斯（Pau Palacios）指出，這是一齣探討真相與信任的作品，並以間接的手法讓劇情充滿隱喻，摸索人與真相之間的關聯。

西班牙塞拉諾先生劇團（Agrupacion Senor Serrano）成員在國家戲劇院彩排多媒體物件劇場《山貌》（The Mountain），將拍攝微縮模型的畫面投射在大螢幕上，創造如幻似真的場景。（范揚光攝）

西班牙塞拉諾先生劇團（Agrupacion Senor Serrano）成員在國家戲劇院彩排多媒體物件劇場《山貌》（The Mountain），將拍攝微縮模型的畫面投射在大螢幕上，創造如幻似真的場景。（范揚光攝）

西班牙塞拉諾先生劇團（Agrupacion Senor Serrano）成員在國家戲劇院彩排多媒體物件劇場《山貌》（The Mountain），將拍攝微縮模型的畫面投射在大螢幕上，創造如幻似真的場景。（范揚光攝）

製作團隊在劇中透過3個橋段，引領觀眾一窺人類對事實認知的矛盾和迷思：誰是首支登上聖母峰的隊伍至今還爭論不休、大導演奧森．威爾斯的廣播劇《世界大戰》在1938年播出後讓群眾誤以為火星人真的入侵地球；甚至諷刺地用AI技術創造出俄羅斯總統普丁與觀眾暢談真相與應對資訊的方式。

西班牙塞拉諾先生劇團（Agrupacion Senor Serrano）成員在國家戲劇院彩排多媒體物件劇場《山貌》（The Mountain），將拍攝微縮模型的畫面投射在大螢幕上，創造如幻似真的場景。（范揚光攝）

西班牙塞拉諾先生劇團（Agrupacion Senor Serrano）成員在國家戲劇院彩排多媒體物件劇場《山貌》（The Mountain），將拍攝微縮模型的畫面投射在大螢幕上，創造如幻似真的場景。（范揚光攝）

此外，演出團隊使用微縮模型打造出劇情中的現場樣貌，並將即時拍攝的影像投射在舞台上的大型螢幕上；演出時更有無人機在舞台上盤旋，模擬外星人的空船以及營造出被人監視的氛圍。總之，即使現在的資訊傳播史無前例地發達，但是身處充斥假新聞及聳動標題的21世紀，人們反而更加迷惑、更難釐清事實的真相；畢竟，「看見不等於看清」！