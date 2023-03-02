大陸女星趙露思近年搭檔楊洋、吳磊等陸劇男神，出道不久就受到製作人青睞，陸續出演大製作劇集，資源一飛衝天，她與吳磊主演的劇集《星漢燦爛》獲不少觀眾喜愛，近日網上流出片場拍攝影片，趙露思對吳磊大罵粗口，事後在發布會疑似給吳磊挖坑，引起不少網友反感，紛紛脫粉。

網上流傳一段《星漢燦爛》拍攝時的花絮，吳磊和趙露思共同騎在一匹馬上，影片中導演喊開機，馬跑起來後，趙露思沒聽到開機的指示，對吳磊破口大罵：「你媽了個X的，有病啊？」停下後趙露思更伸手打吳磊，影片傳出後讓不少網友跌破眼鏡，更有網友爆料吳磊被罵後沒有直接翻臉，配合劇組哄著趙露思拍攝完剩下的戲份，沒想到收工後吳磊突然給劇組人員發大紅包，讓大家辛苦一下，希望盡量明天殺青。

吳磊解釋沒有把馬立起來。（圖／微博）

網友也整理出兩人發布會時，趙露思主動提及此事，直呼覺得那場戲很恐怖，並提到吳磊馬技很好，可以讓馬立起來，讓外界以為是吳磊讓馬立起來嚇到了她，當時吳磊立刻就澄清「但我那場戲沒有把馬立起來」，這環節被網友認為趙露思設陷阱給吳磊跳，讓網友直呼：「好毒」、「吳磊實慘」。

網友表示對趙露思產生負面評價。（圖／微博）

趙露思的粉絲表示影片經過剪輯，並慢速播放音頻表示原話是「你故意的」，不過很快就遭到許多網友打臉，並以諧音稱趙露思是「麻辣隔壁姐」，而趙露思工作室隨後發表聲明，表示要追責網上負面、不實的言論，並沒有澄清影片的真實性。