大陸國新網消息，大陸國務院新聞辦公室於2日舉行「權威部門話開局」系列主題記者會，由商務部介紹「堅定信心，奮發有為，推動商務高品質發展邁出新步伐」，針對中共中央經濟工作會議要把恢復和擴大消費擺在優先位置，要如何做。大陸商務部部長王文濤指出，要確保全年消費活動不斷，形成波浪式消費熱潮。

王文濤表示，今年春節期間，大陸商務大數據平台監測顯示，全大陸36個大中城市重點商圈客流量較上年農曆同期增長27.8％，一些商圈人流熙熙攘攘，全大陸重點零售和餐飲企業銷售額較上年同期增長了6.8％。各地一些商場、超市、影院劇場、旅遊景點人氣顯著回升。不少餐館出現了排隊現象，有些網紅餐館可能還要「翻桌」。旅店、機票預定又開始熱起來，文化娛樂、體育健身等消費快速升溫。可以說，今年年頭開了一個好頭，回暖趨勢比較明顯。

王文濤稱，中共二十大提出要著力擴大內需，增強消費對經濟發展的基礎性作用。中央經濟工作會議強調，要把恢復和擴大消費擺在優先位置。他理解，這兩句話分別強調了作用和地位，「基礎性作用」，是從作用上強調消費，「擺在優先位置」，是從地位上來強調消費。「恢復」和「擴大」兩個關鍵字，從這兩個關鍵字談這個問題具體的考慮和舉措。

恢復，主要是立足當前，針對此前受疫情影響的部分消費，特別是線下的接觸性消費，現在主要是讓它恢復，著力提升消費信心，恢復市場活力。

擴大，就是著眼長遠，在恢復的基礎上，改善消費條件，創新消費場景，著力促進消費升級和潛力釋放。在穩定重點消費、創新發展新型消費的基礎上，重點從三個方面恢復和擴大消費。

一是開展「消費提振年」系列活動，增強消費信心和活力。商務部將今年定為「消費提振年」，將聯合有關部門，調動各地方、行業協會、企業組織開展系列促消費活動，營造「全年樂享 全民盛惠」的濃厚消費氛圍，這八個字也是活動主題。

二是穩定和提升重點消費，鞏固消費基礎。消費有「四大金剛」：汽車、家電、家居、餐飲，占消費的1／4，是恢復和擴大消費的重點領域。去年針對新能源汽車出臺了一系列政策，效果比較明顯，新能源汽車銷售增長了近一倍，超過680萬輛。還將擴大二手車的流通，推進綠色智慧家電下鄉和以舊換新，促進家電家居消費。

三是推進國際消費中心城市培育和建設，創新載體場景。培育建設國際消費中心城市，是中共中央作出的一項重要決策部署。近兩年來和上海、北京、廣州、天津、重慶這五個城市一起，加強頂層設計、總體規畫，穩步推進，初見成效。