國防部預告將修正《全民防衛動員準備法》，卻被揪出有16歲娃娃兵、網路及媒體納管等疑慮，引發各界關注。1日總統府表示「修法無時間表，盼外界理性溝通」，行政院則稱「預告階段尚未定案」，民進黨立院黨團總召柯建銘說「繼續溝通避免誤會」，綠營府院黨紛紛緊急踩煞車。國民黨台北市議員游淑慧直批，神也是黨鬼也是黨，黑白臉還要玩多少次？2024年若給民進黨再次過關，全動法、數位中介法必定重新衝關。

游淑慧今(2日)在臉書發文表示，去年NCC推出「數位中介法」引起各界強力反彈後，也是府院黨都有人跳出來喊話，NCC才表示會重新研擬法條內容。如今「數中法」再度穢土轉生，又是同一套手法，一方面推出這種荒誕且傷害民主自由的法案。另一方面又要裝好人，從總統府、行政院到黨團幹部都有人跳出來踩剎車，宣稱沒有要強渡關山並且會再跟各界溝通。

游淑慧直批，神也是黨，鬼也是黨，一手推出惡法想挑戰自由的底線，引起民怨後又一手暫緩修法想撈聲望，黑白臉還要玩多少次？老掉牙的戲碼，民眾早就看膩了。只是怕的是，現在遇反彈暫時縮起來，如果2024年給民進黨再次過關，全動法、數位中介法必定重新衝關。