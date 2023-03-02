為了保持性生活美滿，許多夫妻可能會想出各種花樣。一位網友表示，20幾年交情的好友愛愛時喜歡角色扮演，讓老婆穿上各行各業的制服，由於他家有人當女警，好友竟找上門商借女警制服，讓他相當困擾。貼文曝光後引發熱議，許多內行人警告，借出警察制服可能觸犯相關法律，不如到Cosplay服裝店租借，雖然不是正版但版型較性感。

原PO在臉書社團「匿名公社」發文表示，好友和他交情長達20幾年，過去曾是他的上司，兩人常會一起約喝酒，不過最近好友提出1個要求卻讓他相當困擾。原來是好友喜歡讓老婆穿上各行各業的制服後愛愛，像是護理師服、超商店員制服、鐵路公司員工制服、電信業公司制服、女兵制服，由於原PO家有人當女警，好友因此找上他商借制服。

對此，許多人紛紛回應，「就說家人不同意不就好了」、「想像一下，妳的制服被人家穿著愛愛」、「男伴曾經訂做了北一女校服要小妹穿著恩愛呢」、「租的款雖然假假的不真實可是版型比較性感」、「警察制服別亂借，小心法律責任。叫他去Cosplay店租，要什麼有什麼」、「去Cosplay店可以租到不同制服…不過對方可能不肯，我認識一位醫師也很愛這樣玩，但他說Cosplay店的衣服都不真實，於是他到處收購二手制服，還創了私密社團交流…」。

事實上，在外穿上角色扮演的警察制服時，若配戴警章、警徽等，可能涉犯刑法159條的《冒用公務員服飾或官銜罪》，處1萬5千元以下罰金；過去若穿警察服裝拍攝角色扮演不雅片，恐會吃上侮辱公署罪，不過該條文已於2021年三度通過刪除，並於2022年1月正式除罪化。