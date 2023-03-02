新竹市長高虹安續查新竹棒球場，針對公務人員的行政疏失，她直接點名目前最高層級是前市府工務處長、現任內政部次長吳堂安。民眾黨新竹市議員李國璋今上直播節目，拿出從市府取得的2張公文，強調確實由2020年5月時任工務處長的吳堂安，簽核棒球場細部設計預算書圖與工程預算書，也喊話吳堂安「勇敢說出真相」。

遭點名的吳堂安昨嚴正聲明，時任新竹市政府工務處長時，棒球場相關預算書圖審核，一切均依規定辦理，且他早在2021年3月即已離開新竹市政府，當時球場的整地、覆土及排水工程，均尚未施作，報導指稱其有疏失，顯與事實不符。

民眾黨新竹市議員李國璋（右）今上直播節目，喊話吳堂安「勇敢說出真相」。（截自民眾之聲YouTube頻道）

市議員李國璋先前向市府索資，並在直播節目上拿出相關資料，指出在2018年11月的版本中，新竹棒球場有關排水、加蓋排水邊溝、紅土回填、外野區植草等細項有6000多萬元，但在同年底統包契約結算時，卻少了3345萬元。

李國璋也指出，2020年5月「新竹市力棒球場新建統包工程」細部設計預算書圖與工程預算書2張公文，上面有吳堂安親簽的章印與筆跡，說明吳負責最後核定。他也說，公文裡蓋章的人，完全都不知道棒球場的問題嗎？質疑排水項目是漏列還是刪除？到底是誰下的指示？

李國璋說，吳堂安過去在新竹市府任職時，面對朝野議員配合得非常好，大家評價不錯都認為他勇於負責。李國璋說，知道吳堂安在棒球場案恐涉缺失，感到訝異、可惜，但也認為吳的回應未免快了一些，呼籲吳堂安「想清楚、三思而後行，勇敢把真相說出來」。