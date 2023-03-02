美國會眾議院兩黨議員在一場聽證會中形成共識，認為中國共產黨對美國構成的挑戰，並聲稱美中之間的戰略競爭關係將決定21世紀的走向。主持這場聽證會的眾議院美國與中共戰略競爭特設委員會主席加拉格爾（Mike Gallagher）直言說，美中之間面臨的「是場攸關生存的抗爭」。

據《美國之音》報導，這場由新成立的美國與中共戰略競爭特設委員會召開的首場聽證會以「中國共產黨對美國的威脅」為題，並在電視黃金時段向美國民眾播出，向美國民眾說明為何應對中國挑戰迫在眉睫的目標，並尋求說服美國人民為何美國要和中國「選擇性脫鉤」（selectively decouple）。這同時象徵著該委員會正式啟動為期2年的計劃，協助和協調國會各部門制定中國相關政策的努力。

報導說，今年的新一屆會期上，中國議題登上兩黨最為關注和重視的外交議題排行榜，多個委員會的首場聽證會都以圍繞與中國有關的主題舉行。眾議院中共特設委員會主席、眾議員加拉格爾在聽證會上首先指出，美國與中共之間不是場彬彬有禮的網球比賽，而是攸關生存的「戰略競爭」。

他表示，過去半個世紀大部分時間以來，美國試圖用各種好處吸引中共，相信經濟往來將導致中國的改革。但是，「我們錯了，中共在嘲笑我們天真的同時還利用我們的信任。」現在那種一廂情願想法的時代已經結束了。

報導指出，美國國會儘管在許多議題的立場分歧對立，但在應對中國議題上出現難得一見的團結共識。委員會首席民主黨眾議員克里希納莫提（Raja Krishnamoorthy）強調，過去30年來，民主和共和兩黨都低估了中共，認為（與中國）貿易和投資終將為印太地區帶來民主和更安全的局勢，但事實上，情況恰好相反。

在長達三個多小時的聽證會上，委員會24位成員聆聽來自4名證人的證詞，包括川普政府時期的前白宮副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）和前國家安全顧問麥克馬斯特（H.R. McMaster）。博明表示，全世界多年來被中共製造出來的形象蒙蔽。麥克馬斯特呼應博明的看法，認為美國和其他國家將資本和技術轉移給戰略競爭對手，讓他們削弱了自己的競爭優勢。

委員會主席加拉格爾在會後受訪時表示，他認為中共是遠比蘇聯更大的威脅，他們正在借鑒前蘇聯的案例來避免重蹈覆轍。

報導指出，眾議院美國與中共戰略競爭特設委員會由13位共和黨成員和11位民主黨人組成。據瞭解，委員會沒有職權提出法案，但將為各個委員會有關中國法案進行協調工作，為政策制定者提供建議，並召開公開聽證會。