高雄科工館周邊生活機能佳，加上交通便利，緊鄰台鐵科工館站及高雄輕軌C30站，但目前大樓房價每坪站上40萬元，歐美建設也推出新成屋「森青道」，坐擁綠園道景觀第一排，鎖定首購族、換屋族群。

高雄科工館周邊生活機能佳，加上交通便利，緊鄰台鐵科工館站及高雄輕軌C30站。（柯宗緯翻攝）

對於為何選在此時進場？歐美建設董事長卓永富指出，高雄目前可售的成屋存量，相對稀少，位於科工館綠園道第一排的「森青道」，既然完工了，該賣就賣。

卓永富表示，「森青道」基地面積709坪，規畫2房產品僅有15戶，主要以3、4房產品為主，中高樓層可飽覽科工館園區上萬坪綠景，總銷約25億元，每坪開價42到47萬元，鎖定首購族和換屋族群。

廣誠國際董事長董上裕指出，高雄科工館坐擁18公頃綠地，又有台鐵科工館車站、以及今年底完工的輕軌C30站，鄰近又有武廟商圈、樹德商圈、大順商圈，根據實價登錄揭露，該區段近年大樓每坪站上40萬元。

身為建築師出身的卓永富，向來對自己的建築作品要求極致，這次「森青道」一案外觀以時尚格柵表現簡淨之美，也以高雄厝景觀大陽台降板綠化，展現日本「隈研吾」流派風雅。此外，建材規畫除全棟配置淨軟水設備，也有雙流新風機、自動除菌防疫電梯，流露「以人為本」的貼心。