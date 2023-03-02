座談會邀請到金門縣議會第一屆議長王水彰(第一排中)為主講人，會後並與參加人員合影留念。(圖／金大提供)

國立金門大學為提升地區學子對民主發展之認識，該校國際暨大陸事務系與和平研究中心於日前共同辦理「金門地方民主的萌發─戰地政務結束與第一屆金門縣議會肇建」座談會，邀請金門縣議會首屆議長王水彰為主講人，讓大家深度認識金門戰地政務時期的過往歷史與組織運作，以及當時議會的組織功能。

金大國際系暨和平研究中心主任劉佩怡指出，該學系長期致力培育具備國際關係、大陸事務、兩岸關係專業知識，和具備國家政策分析、參與政策制定、執行能力的人才。

劉佩怡說，本次主講人前議長王水彰具有豐富的政務經歷，並曾擔任行政院政務顧問、金門縣政諮詢代表以及第三屆國大代表，藉由他的精采的論述與分享中，讓大家深度認識金門戰地政務時期的過往歷史與組織運作，以及第一屆金門縣議會的組織功能。

王水彰指出，在1949年戰爭的洗禮下，金門民眾的生活艱苦不易，金門當局需要建立一個有效率的政府組織，以應對眾多問題，包括經濟發展、基礎建設等等，戰地政務開始推動。

王水彰說，當時的金防部司令為戰地政務主任委員，政戰主任是秘書長，實施軍事的管教養衛。第一屆金門縣議會成立後開始扮演重要的角色，推動各項議程與政策，為金門的未來發展奠定基礎。

金大表示，座談會上國際系老師林政緯與陳慧菁、和平中心研究員劉武政均全程參與討論，未來該學系將辦理相關活動，幫助金大學子與金門這塊土地的連結與文化的傳承，歡迎全國高中生對國際關係、大陸事務、兩岸關係有興趣者，前進金門大學實現人生理想。