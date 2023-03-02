美國國務院批准新一筆對台軍售案，總額6.19億美元，主要涉及F-16戰機相關軍備，包括200枚中程空對空導彈、100枚反輻射導彈等。中國大陸外交部今表示堅決反對，將繼續採取堅決有力措施，堅定捍衛自身主權和安全利益。

中國大陸外交部發言人毛寧回應，美國聲稱尊重領土主權，卻在台灣問題上走邊緣、搞突破，違背自身政治承諾，向台灣出售先進武器；美國說要和平，卻在世界各地發動戰爭，煽動對抗。敦促美方停止對台售武，停止美台軍事聯繫，停止製造台海局勢緊張因素。