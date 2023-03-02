台中大里區1位白髮婦人1日晚間推著娃娃車走斑馬線要過馬路，不料連續13輛汽車行經皆未禮讓，事後民眾於「社會事交通版」po出影片直批是「大里版的行人地獄」，期望大家將心比心；對此警方表示，若有民眾具名檢舉，可處1200元以上、3600元以下罰鍰，後續會加強事發路口取締。

有民眾在「社會事交通版」po出影片，影片中1名白髮婦人推著車上尚有幼兒的娃娃車，於大里仁化路、成功二路口準備走班馬線過馬路，紅綠燈號誌轉為綠燈後才踏出2步，就有車輛爭相通過，婦人連等13輛轎車、機車，直到燈號轉為紅燈，都沒有1輛車禮讓，只好回到原地。

台中市政府警察局霧峰分局說明，車輛行經路口未暫停讓行人優先通行的違規行為可依道路交通管理處罰條例第44條第二項「汽車駕駛人，駕駛汽車行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，處1200元以上、3600元以下罰鍰。

但霧峰警分局也指出，民眾檢舉交通違規須具名檢舉且提供相關影像，或將影像po在警方官網，車牌要清晰可辨，警方目前尚未接獲民眾檢舉，從影片中也無法看出車牌，無法開罰；警方後續會針對事發路口加強取締，也呼籲汽機車駕駛人行經行人穿越道時應減速慢行並依規定暫停讓行人優先通行，維護行人用路安全。