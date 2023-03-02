針對交通部觀光局今年要吸引600萬國際旅客來台，全國商總主席、涵碧樓酒店集團董事長賴正鎰今（2)日提出「特效藥」藥方：1.3月15日起兩岸航點增加至20個以上。2.兩岸航班增加至每周840班。3.開放陸客來台。4.兩岸都開放旅客自由行。賴正鎰表示，不要拒陸客於門外，今年入境台灣的旅客人數才能達600萬以上。

針對行政院2021年解編成立20多年的「行政院觀光發展推動委員會」（簡稱「政觀推」），賴正鎰表示，發展觀光需要很多跨部會整合，「行政院觀光發展推動委員會」被廢除至今，尚沒有沒有相關的組織取代。賴正鎰建議政府，重組「行政院觀光發展推動委員會」協助觀光產業。

賴正鎰表示，兩岸觀光旅遊彼此要各釋出善意，新的陳內閣上任後，包括商總等工商團體，都希望恢復兩岸政商、旅遊及文化、宗教及金融等方面的交流往來。而大陸已於2月6日開放試點恢復出境旅遊團，國台辦日前也促恢復兩岸正常飛航，由目前4個直航點，優先考量恢復臺灣人較集中的廣州等16個直航航點。

賴正鎰建議，兩岸應加速談判復航，爭取恢復兩岸共65個對飛航點，每週對飛共840個客運航班，以及2019年8月之前的47個來台自由行試點城市，爭取更多省市領導組經貿團到訪台灣，並採購臺灣農漁產品。

邊境解封後，觀光旅宿業迎來復甦商機，卻面臨嚴重缺人缺工困境。賴正鎰呼籲政府開放1萬名移工給旅宿業來解決缺工問題。賴正鎰說，加上績效獎金，涵碧樓全體員工每月平均薪資都已達4萬元以上，但清潔、洗碗等工作仍找不到人。「不必擔心影響國內就業市場」、「因為台灣沒有人要做」。

賴正鎰表示，受疫情衝擊，觀光產業變成「慘業」，旅遊業、導遊領隊、遊覽車司機、飯店酒店業客房員工轉職其他行業，如今要把他們拉回來真的有困難，希望政府能開放外籍人士投入旅宿服務業，以解決觀光業人力不足的燃眉之急。

賴正鎰指出，台灣讓今年入境人數若能衝上800萬人次，至少先恢復2019年疫前的七成水準，這樣2024年才有可能百分百復原。

交通部將推行「加速擴大吸引國際觀光客方案」，旅行社送客來台每團可獲一萬元至二萬元。賴正鎰表示這是好的政策，但「要加速執行」。至於普發現金六千元，賴正鎰認為，「現金到手很多人就存起來」，「消費券對振興觀光的效果比較好」。