有些人天生心思縝密，而且非常努力，工作上容易取得成就，但也因為他們實力太強，讓競爭對手聞風喪膽。《搜狐網》近日分享3個努力又可靠的星座，而且工作表現亮眼，許多人都不是他們對手。

1、天蠍座

天蠍座的心思細膩，計畫考慮周全，再加上他們做事努力又可靠，所以工作上表現非常亮眼，總是讓競爭者心生忌妒，害怕自己會輸，但天蠍座並非沒有弱點，他們人際交往方面較差，由於個性高冷，所以不容易討人喜歡，因此比較沒有貴人運，若是想贏過天蠍座，可以先從人際關係下手，要懂得截長補短。

2、摩羯座

摩羯座個性很低調，不過面對工作時，他們會非常認真，就算經常加班也無所謂，因此事業表現非常出色，此外摩羯座的城府很深，總是會隱藏自己的實力，唯有在關鍵時刻才會展露出來，優秀成績引來旁人忌妒。若想將摩羯座視為競爭對手，事業心要變得非常重，時間可能會被工作占滿，生活甚至無法休息，要做好心理準備。

3、處女座

處女座凡事追求完美，對於工作也不例外，而且心思很細膩，能將每件事處理妥當，若將他們視為競爭對手，除了要有不怕麻煩的精神，還要有能在混亂局面處理好工作的能力。如果把他們做為榜樣，共事時會明顯感受到工作疲勞感大幅提升，因為他們每件事都會要求做到最好，不過成長速度會非常快，收獲也會很多。