基隆市議會2日上午市政考察基隆城際轉運站施工進度，市議會下午3時開議，議員不分藍綠針對轉運站的缺失以及何時開放等議題質詢。對此基隆市長謝國樑表示，城際轉運站還有許多細項要改善及驗收，最快也需要一年的時間才能啟用，市府會督促廠商在確保品質的前提下，盡快完工。

市議員呂美玲表示，轉運站有許多待改善的細項，市府一定要謹慎驗收。（徐佑昇攝）

國民黨議員呂美玲首先針對轉運站的鏽蝕、鋼骨結構中有木材等安全性問題質詢。對此觀光與城市行銷處處長郭霽回應，有關結構部分都有請結構技師進行審慎的檢驗，至於鏽蝕部分會再要求廠商。市議員林沛祥表示，希望能夠盡快讓通勤族能夠有一個遮風避雨的候車環境。

無黨籍議員張耿輝強調，要積極和轉運站旁的住戶溝通，進行建物外觀的拉皮，否則轉運站設計很漂亮，但緊鄰的建築卻很髒舊，有損基隆市的門面。親民黨議員郭美秀表示，希望轉運站旁的港西街千萬不要封路，這樣會對住在中山區市民的交通產生極大的困擾。

謝國樑表示，轉運站有許多要改善的地方，也還有後續的驗收，預估最快也要1年後才能啟用。（徐佑昇攝）

謝國樑回應，他就任前去城際轉運站視察時，發現有很多地方仍待改善，例如走到三樓身高比較高的人可能會撞到頭，而工程也本身也要有驗收的時間。至於議員提及周邊交通動線、各項運具運輸、接駁及資訊透明化的建議，交通處會列入改善修正，同時需要做模擬交通壓力測試，力求完善。

謝國樑強調，因為有前述需改善的地方，廠商的得標期間也超過他的任期，所以距離城際轉運站開幕，最快起碼還要1年左右。市府會全力協助輔導，讓得標廠商盡快改善並開幕。交通處補充，預計今年6、7月工程廠商會辦理驗收，最快可在明年2到3月開幕。