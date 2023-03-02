半年多前，在5個逃離莫斯科軍事動員令的俄羅斯男子，搭飛機前往韓國仁川國際機場，並且在下飛機後申請難民。如今法院同意4名男子取得難民身分可以入境，但是德米特里(Dmitry,化名)卻沒有通過。雖然家人在俄羅斯聲聲呼喚，但他決心不上戰場。

CNN報導，德米特里在過去5個月都蝸居在韓國仁川國際機場，睡在候機長椅，在洗手間的水龍頭擦澡，靠韓國移民部門分發的飯菜為生。現在他的命運稍稍好轉，他終於可以離開機場，呼吸一點不同的新鮮空氣了。但他還沒有嚐到自由的滋味，因為韓國政府決定將他與另一名男子，轉送到外國人支持中心，他終於有自己的房間。

在德米特里之後，又有多名俄羅斯男子前來躲兵役，他們還要在機場住一段時間。目前還不清楚為什麼這些人在意識到韓國的困難後，沒有嘗試前往第三國申請難民，或許擔心額外的行程造成額外的風險。

德米特里雖然不必住在機場，但是他申請難民身份的時間還可能需要等等數個月，甚至數年。與此同時，如果德米特里想離開支持中心，他要事先和管理員報備並獲得批准，而且必須在傍晚6:00前返回，否則就會被遣返。

但是對德米特里來說，目前的情況還算不錯，至少不用上戰場，儘管他的代價是抛妻棄子，他的妻子和7歲兒子還在俄羅斯。幾次通電話，兒子依然不明白父親為什麼要離開。

俄羅斯在去年10月發布「部分動員令」，30萬具有軍訓背景的成年男子必須入伍加入烏克蘭戰爭，德米特里因此逃離俄羅斯。他表示，自己曾經參加反戰、反政府集會，已經被列冊標注，他很擔心政府刻意把他送上最危險的戰場。他還補充說，已有6個朋友戰死在烏克蘭。

他在決定出逃時，第一個想到的國家是哈薩克，但去的人太多，而且俄國邊防單位正在禁止，哈薩克也停止收容逃離的俄羅斯人，因此只能改變目標。

德米特里說，韓國是當時可以搭飛機前往的唯一民主國家，儘管他知道韓國對那些試圖避免徵兵的人並不友好，但是他認為自己不是逃避兵役，而是反對戰爭，這兩件事不同。

「我希望首爾的官員們瞭解，我不是怕當兵，我是不想去殺人。」

德米特里的公訴律師說，現在還需要至少5個月的時間等待高等法院的判決，才能碓確定德米特里是否有權申請難民。韓國的儬定相當嚴格，近15,500名申請人中，只有79人獲得了難民身份，平均成功率不到 1%。

公訴律師說，德米特里的有利訴求是「在戰時服兵役，適用於因政治觀點而受到迫害」，這是申請難民身份的五個原因之一。如果最終無法獲得韓國的政庇護，德米特里說，他會考慮前往美國和加拿大大使館申請。