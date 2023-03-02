一名金姓女子涉向4家銀行詐貸達新台幣2億餘元，檢調懷疑有銀行員內神通外鬼，啟動搜索並約談銀行員。其中有2家民營銀行未發布重訊，金管會指出，主因2家銀行未被檢調搜索，不符合申報重訊要件。

檢調發現，一名金姓女子涉嫌向4家銀行詐貸達2億餘元，台北地檢署懷疑有銀行人員涉案，日前指揮調查局兵分11路搜索並約談數名銀行員。

在民進黨立委高嘉瑜追問下，金管會今天揭露，捲入詐貸案的4家銀行，除了先前已被媒體披露的華南銀行、彰化銀行外，另2家民營銀行為新光銀行及星展（台灣）銀行，2家民營銀行後續均已向銀行局通報重大偶發事件。

金管會今天下午舉行例行記者會，有媒體問及新光銀行及星展（台灣）銀行並未發布重訊的原因。金管會銀行局副局長童政彰說明，新光銀行及星展（台灣）銀行並未遭到檢調搜索，因此不構成申報重訊要件。

童政彰指出，新光銀行及星展（台灣）銀行均已檢視過上市公司重訊查證暨公開處理程序規定，因2家民營銀行均未被檢調搜索，僅是配合檢調需求提供資料等，內部評估並未符合法定應發布重訊要件，因此沒有發布重訊。

新光金今天下午發布重大訊息說明，新光銀行是配合台北地檢署偵辦2020年度他字第9438號刑事案件來函調閱相關資料，並非遭檢調單位搜索，因偵查不公開，新光銀行目前無法得知案情內容，已配合來函提供相關資料。

新光銀行澄清並未如部分媒體報導遭檢調單位搜索，僅是配合檢調提供相關授信資料。