台中高鐵娛樂購物城開發案確定由國際級建築設計團隊BENOY(貝諾)與大將作聯合建築事務所設計、規畫、監造。（馮惠宜攝）

貝諾董事高格力（左二）近日抵台，將與經營團隊就相關設計進行討論。（馮惠宜攝）

號稱是亞洲最大百貨購物商城「台中高鐵娛樂購物城」開發案，確定由國際級建築設計團隊英國BENOY(貝諾)設計規畫；該團隊曾規畫過全球多個知名綜合商業廣場，包括泰國曼谷ICONSIAM暹羅天地購物中心、蘇州高鐵新城吾悅廣場，貝諾董事高格力透露高鐵娛樂城也將把台灣在地傳統元素納入，打造台中不夜城。

備受矚目、號稱全台高鐵站區最大招商案的「台中高鐵娛樂購物城」開發案，2021年底由第一大國際開發公司獲得經營權，原訂2022年底動工，但經營團隊在去年10月份提送都市設計審查，因故申請撤回，經營團隊也緊鑼密鼓重新調整規畫設計，希望近期能再次提出申請，力拚2026年如期完工營運。

第一大國際董事長原島榮一2日表示，台中高鐵娛樂購物城開發項目土地面積達48000坪，四面臨路並緊鄰三鐵共構，絕對可以媲美日本東京車站以商業結合一體的綜合商業項目。整體規畫設計也確定由國際級建築設計團隊BENOY(貝諾)與大將作聯合建築事務所設計、規畫、監造，貝諾董事高格力近日抵台，將與經營團隊就相關設計進行討論。

高格力表示，英國貝諾設計建築規畫設計過全球多個知名商業綜合建築，其中2018年11月開幕ICONSIAM暹羅天地購物中心，被寓為是直接把大型水上市場搬進室內的超浮誇購物中心。

而2019年底開幕的蘇州高鐵新城吾悅廣場，也以引入「鏡城蘇州」的概念設計，透過「鏡中世界」的映像，重新定位江南水鄉。

高格力強調，目前也規畫把台灣在地元素融入整體設計中，透過室外商店街、24小時營業的大電影院、24小時大書店、24小時營業的物販大店、健身中心、遊樂設施及各種不同類別的餐飲結合形成大面積、大街區的夜經濟新形態，打造台中不夜城。