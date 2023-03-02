境外汙染物隨著東北季風南下，北台灣空品幾乎都是橘爆等級，新北市今與基隆、台北和桃園啟動「基北北桃」海陸空聯合稽查，並通知北台灣126家大型工廠減排，避免境內汙染物加劇空品惡化，先前北台灣雖然也有聯合稽查，這次是北台灣第一次如此大規模合作。

新北市環保局表示，基北北桃四市已達成共識，只要數值大於100時，就會立即推動聯合管制，今上午即共同啟動海陸空稽查措施，除針對大型工廠及工地查核，也加強柴油車及機車攔檢、港區內亦加強執行船舶目測判煙及運用無人機針對露天燃燒熱點稽查，守護北台灣空氣品質。

截至今日下午，基北北桃共查核52家工廠、90處工地、75處餐飲業及露天燃燒熱點，針對車流較大路段共攔檢2557輛柴油車、3191輛機車及車牌辨識高汙染車輛，並在台北港及基隆港針對12艘船舶判煙。

另四市環保局亦通知轄內126家大型工廠採取排放減量，共計減少4.8公噸總懸浮微粒、0.7公噸細懸浮微粒產生；各區清潔隊及工廠、工地同時協助加強道路洗掃作業共286.5公里。