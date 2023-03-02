美國國債現已高達31.4兆美元，美國經濟學家歐樂鷹（Tom Orlik）就指出，美國可能發生的災難性債務違約，相當令人擔憂。前立委郭正亮今（2）日也分析，拜登政府2023年絕對沒有像去年那樣好過了，各種收支都已經到底了，國際上也被牆倒眾人推。

郭正亮提到，美國去年割俄烏戰爭的韭菜，歐洲、日本到處割，全世界資金都往美國跑，看看洛克希德馬丁公司跟雷神股票、以及軍需飆漲的情況。但他認為，2023年的情況變了，歐洲今年經濟成長率大概只有0.7%、美國最高只有1.4%，都比去年差，美國負債也到了31.4兆美元，平常對美國不滿的國家也將迎來總爆發。

他還強調，現在中國大陸有兩個部份讓美國越來越緊張，一是持續拋售美債；二是對烏克蘭危機提出政治解決方案的立場文件，且國際上支持該文件的國家越來越多。不過郭正亮也稱，美國一邊想爭取解決主導權、一邊又不想停戰。

郭正亮接著闡述，現在美國想要讓俄烏戰爭持續下去的行為，連歐洲人也受不了，所以國際上逐漸會有各種不一樣的聲音出現，且第三世界也有很多國家長大了，今年金磚國家明顯要擴大成員，石油之外的貿易，可能要用人民幣結算。

對於國際支付方面，郭正亮覺得，短期內美國還是占大宗，可是用人民幣結算的聲音會越來越多，「因為美債那麼多，別人就會懷疑美元維持強勢高檔的可能性，總是會有貶值的風險。」他也說到，美國過往會用金融危機、戰爭割韭菜、逼其他國家購買公債來解決自身的金融危機。但現在看起來，三個招數都失靈了。