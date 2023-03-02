美國《華爾街日報》2日引據知情人士透露，印度接近批准一項從美國購買MQ-9B「掠奪者（Predator，也被稱為Reaper，「死神」）攻擊無人機的交易，以尋求抗衡中國在中印兩國有爭議的喜馬拉雅邊境問題上採取的更強硬立場。

報導說，中國在印度洋的海軍活動已經增加，購買先進的MQ-9B無人機也將加強印度海軍在印度洋的監控行動；這款無人機配備反潛戰能力以及地面攻擊和反艦飛彈。據上述知情人士稱，圍繞這次採購的決策過程正在新德里形成勢頭，該交易可能在未來幾周得到批准。

新德里最初計畫以大約30億美元購買30架無人機。印度安全官員稱，在一個所有三個軍事部門的代表組成的小組最近進行的評估之後，購買數量可能會降低到18到24架之間。

如果印度批准這筆軍購，該交易將需要美國批准，兩國政府之間簽署協議可能需要幾個月的時間。若達成這樣的協議，印度將成為非美國條約盟友中第一個購買這種武裝版無人機的國家。美國五角大廈發言人梅納斯（Marty Meiners）說，在正式通知國會之前，國防部不會對潛在的對外軍售置評。

台灣也向美採購4架MQ-9B無人機，但屬於「死神」的衍生機種「海上衛士」（SeaGuardian）。2020年8月，路透社報導指出，這項對台軍售案引人注目，因只有英、義、澳、日及南韓等少數親密盟邦，獲准採購最大型美製無人機。報導還說，預料美方可能同意售予台灣的MQ-9B無人機掛彈。

2022年9月，我軍方官員透露，空軍向美採購的4架MQ-9B無人機案已決標，金額約217億元，預訂2026年與2027年各交機2架。美國先前賣給法國無武裝的MQ-9「死神」無人機，其後批准它掛載武器。2020年初，伊朗革命衛隊「聖城旅」司令蘇萊馬尼就是遭美軍「死神」無人機斬首。