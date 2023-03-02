屏東一名6歲女童跟著家人逛百貨公司、搭手扶梯時，因一時不慎導致左腳掌連同軟膠鞋卡在手扶梯側邊梯縫內，嚇得同行家人大聲呼叫求救，警消人員獲報趕抵現場後，趕緊利用三用翹棒及電動撐開器破壞手扶梯踏板結構，即時搶救女童脫困，女童送醫後左腳趾明顯變形，所幸無大礙。

屏東一名6歲女童跟著家人逛百貨公司、搭手扶梯時，因一時不慎導致左腳掌連同軟膠鞋卡在手扶梯側邊梯縫內。（屏東消防局提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東消防局指出，日前獲報某百貨公司手扶梯受困勤務，屏東分隊小隊長吳志男立即率員前往救援，到場後發現一名6歲女童腳著軟膠拖鞋，左腳掌連同軟膠鞋卡在手扶梯側邊梯縫內，所幸百貨公司人員已先將手扶梯停止運作。

警消人員獲報趕抵現場後，趕緊利用三用翹棒及電動撐開器破壞手扶梯踏板結構，即時搶救女童脫困。（屏東消防局提供／謝佳潾屏東傳真）

當下吳員請女童家屬於身旁安撫其情緒，救助人員則利用三用翹棒及電動撐開器破壞手扶梯踏板結構，將其撐開後順利協助患者脫困。

警消說，女童脫困後經救護人員檢傷，左腳趾有變形及擦傷現象，但生命徵象穩定無神經學異常，經送至屏東基督教就醫後無大礙。近日，女童家屬感念消防人員，特別至分隊感謝救助與救護人員的協助。

近日，女童家屬感念消防人員，特別至分隊感謝救助與救護人員的協助。（屏東消防局提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東分隊提醒民眾，搭乘手扶梯時，謹記「緊握扶手、站穩踏階」的原則，且務必站在踏階中央的「黃色框框」內，而穿著軟膠鞋、拖鞋、涼鞋以及長裙、長褲者，搭乘手扶梯時請注意踏階邊緣，避免夾入被捲入電扶梯而受傷。