高雄城中城大樓大火燒出大樓消防公安問題，桃園市建管處去年公告，要求12至15樓共1132棟大樓要在今年1至3月完成公安申報，但2個月過去僅完成2成，許多大樓不願花錢委外檢查或擔憂被貼上不合格標籤影響房價仍在觀望，建管處強調會有改善期，呼籲盡快申報，違者將開罰6至30萬元。

建管處指出，中央規定16樓以上大樓每2年要公安申報，15樓以下則授權地方自行決定，前年10月高雄城中城大火後，各地方政府重新審視低樓層集合住宅公安申報必要性，桃園市去年正式公告，規定全市12樓至15樓的1132棟大樓今年1至3月要公安申報，8樓至11樓的850棟則於明年申報，未來每3年1次。

建管處說，新制上路2個月以來，諮詢電話多，但也坦言12樓至15樓完成公安申報者僅約2成。據悉因申報結果會登錄中央平台系統，部分社區擔心不良紀錄被公開，恐影響房價，且因申報要委託專業人員檢查，檢查項目包括安全梯、避難層出入口、電梯等是否符合法規，平均1個安全梯就要價8000元，加起來恐要破萬元，許多社區仍在觀望。

建管處指出，為協助社區完成公安申報並改善缺失，已研議將公安申報及改善費用納入公寓大廈修繕補助項目，社區管委會可以在申報或改善之後，向建管處申請補助費用，且會有3個月的改善緩衝期，不會直接上網登錄。至於無管委會的大樓，統計有39棟，建管處會輔導成立，或協助推派管理負責人，以利辦理公安申報作業。

建管處呼籲，務必在3月底前完成申報，違者可依建築法開罰6至30萬元，強調會針對沒有理由且拒不申報的大樓，列為首波開罰對象，沒有理由拒不改善者則列為第二波開罰對象，呼籲社區盡快完成。