台中市積極佈建youbike 2.0系統，目前已建置超過1200站，台中市議員朱暖英表示，youbike建置也需要自行車路網配合，爭取麻園頭溪旁人行道拓寬建置自行車道，1日與觀旅局、水利局等單位前往會勘，該2.5公里路段平行文心路，自行車騎士可安全騎乘後轉乘捷運，也能變成市區新亮點。觀旅局也表示，會再研議評估。
台中市公共自行車目前已達1274站，站點全國最多，朱暖英表示，麻園頭溪從公益路到三民西路段約2.5公里，與文心路平行，間隔更僅800公尺，若自行車道建置完善，不僅腳踏車騎士不用再與汽機車爭道，更能利用腳踏車銜接文心路沿線捷運站。
朱暖英說，台中市現有的自行車道都在市區外圍，市中心的youbike使用率高，但卻沒有自行車專用道，麻園頭溪畔自公益路到三民西路行經西區、南屯區到南區，沿途樹木林立、風景優美，若能建置自行車道，對腳踏車騎士、沿途居民都有助益，也會成為市區一大休閒亮點，提升台中市的形象。
朱暖英1日邀集觀旅局、水利局及養護工程處前往會勘，針對可行性朱暖英表示，當地的人行道也是從無到有，後來才拓寬增建，在不影響水路、安全性的狀況下，再增建自行車道應可行，經費部分希望市府能向中央爭取經費做建設。
觀旅局觀光工程科科長廖偉志說，議員建議麻園頭溪沿岸2.5公里人行道往河道方向拓寬，建置自行車道，因麻園頭溪沒有堤頂，若要建置的話，需在既有擋土牆上做支撐懸臂，除工法外，也必須考量結構安全。另外，自行車道建置也須考慮周邊自行車道串連及整體觀光效益，會再找專業的顧問公司協助評估後研議。
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