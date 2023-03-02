台中市議員朱暖英爭取將麻園頭溪部分路段旁的人行道往河道方向拓寬，建置自行車道，1日與觀旅局、水利局、養工處等單位前往會勘。（朱暖英提供／張亦惠台中傳真）

台中市積極佈建youbike 2.0系統，目前已建置超過1200站，台中市議員朱暖英表示，youbike建置也需要自行車路網配合，爭取麻園頭溪旁人行道拓寬建置自行車道，1日與觀旅局、水利局等單位前往會勘，該2.5公里路段平行文心路，自行車騎士可安全騎乘後轉乘捷運，也能變成市區新亮點。觀旅局也表示，會再研議評估。

台中市公共自行車目前已達1274站，站點全國最多，朱暖英表示，麻園頭溪從公益路到三民西路段約2.5公里，與文心路平行，間隔更僅800公尺，若自行車道建置完善，不僅腳踏車騎士不用再與汽機車爭道，更能利用腳踏車銜接文心路沿線捷運站。

朱暖英說，台中市現有的自行車道都在市區外圍，市中心的youbike使用率高，但卻沒有自行車專用道，麻園頭溪畔自公益路到三民西路行經西區、南屯區到南區，沿途樹木林立、風景優美，若能建置自行車道，對腳踏車騎士、沿途居民都有助益，也會成為市區一大休閒亮點，提升台中市的形象。

朱暖英1日邀集觀旅局、水利局及養護工程處前往會勘，針對可行性朱暖英表示，當地的人行道也是從無到有，後來才拓寬增建，在不影響水路、安全性的狀況下，再增建自行車道應可行，經費部分希望市府能向中央爭取經費做建設。

觀旅局觀光工程科科長廖偉志說，議員建議麻園頭溪沿岸2.5公里人行道往河道方向拓寬，建置自行車道，因麻園頭溪沒有堤頂，若要建置的話，需在既有擋土牆上做支撐懸臂，除工法外，也必須考量結構安全。另外，自行車道建置也須考慮周邊自行車道串連及整體觀光效益，會再找專業的顧問公司協助評估後研議。