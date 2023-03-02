新竹縣政府去年7月公告街頭藝人申請改為登記制，為讓申請流程更為簡便，文化局建置文化便民e點就通網站，讓有意願從事街頭藝人工作的民眾，只要登入網站便能建置資料，審核完成後可線上繳費、列印街頭藝人證，大幅縮減申請時間，民眾也可省去書面申請的往返時間。

2021年前民眾若想當街頭藝人，須參加考試，通過才可取得執照，但經文化部認定考試恐有違憲疑慮，去年7月新竹縣在向縣議會核備後，即公告街頭藝人將改為登記制，民眾只要備妥相關文件資料，即可申請街頭藝人資格。

為因應疫情以及簡化作業流程，文化局推動文化便民e點就通，將街頭藝人登記展演證、藝文活動研習課程報名等功能整合至網站上。文化局指出，今年起啟用的新竹縣街頭藝人網站。想要申請街頭藝人登記者，可直接進入網站建置資料，簡化登記流程，且審核完成後，就會接到文化局通知，可直接線上繳費，並直接從網路上下載街頭藝人證後列印使用。

至於原先已建置完成的藝文活動資訊網，除了原有的研習班報名、繳費功能以外，再新增線上視訊課程、課程花絮、講師簡介等，若有講師想加入文化局研習班師資陣容，更可以直接下載表單後填寫申請即可。

另外，網站整合藝文活動報名資訊，民眾只要在文化局網頁查詢局內活動，即可完成報名。活動網站結合金流功能，讓民眾報名後可直接列印繳費單，透過ATM銀行轉帳、便利超商、郵局畫撥及台灣銀行臨櫃等方式繳費，報名手續簡便。