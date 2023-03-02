柯孟融（左）獲松本光司簽名板。（空殼影像提供）

電影《咒》去年在全球獲得巨大迴響，外界都十分期待導演柯孟融的新作走向，柯孟融透露，挾著去年的好成績：「目前已有藍圖，新作勢必要朝國際合作的方向邁進，想將台灣類型電影帶往世界。」28日去東京舉辦影迷見面活動並取經，且在1日受世界知名遊戲設計師小島秀夫之邀到他工作室參觀，並獲邀接受小島秀夫掃描臉部，將在其新遊戲大作《死亡擱淺2》中出現。

柯孟融表示：「遊戲之神小島秀夫真的有夠ROCK ! 根本是外星人一般的強大吧？令人佩服的是他還有很多夢想正在完成中！希望他的獎盃能越來越多！」也透露參觀完工作室彷彿從外星回來一般魔幻，相談過程中，小島秀夫也提出要將柯孟融導演做成新作《死亡擱淺2》的小角色，當場在工作室進行臉部掃描。柯孟融笑說：「我猜應該只是背景裡面小小的啦，反正不管是什麼都很爽！」

此次與日本影人交流之行，柯孟融很榮幸跟《凶宅怪談》的製作人秋田周平交流了新片與對恐怖片的看法，同時柯孟融也受日本三大電影公司松竹株式會社之邀，於2月28日出席在日本東京舉辦《咒》的特別放映。

日本漫畫大師松本光司作品擅長恐怖類型，特別是代表作品《彼岸島》也是柯孟融十分喜歡的作品，這次松本光司受邀來參加特別放映，也跟柯孟融交流了一些恐怖議題的想法。松本光司看完後表示，能夠在大銀幕觀賞《咒》是全然不同的體驗、帶來不一樣的恐懼感，也感受到柯孟融對於恐怖片的熱愛。同時，松本光司說：「感受到柯孟融的能力跟人格魅力，才能聚集這麼優秀的編劇、作曲家、製片人等在身邊。」

拋出新片朝向跟日本合作這個目標，柯孟融認為一個商業類型電影，要能突破台灣類型電影的預算天花板，勢必得走出台灣跟國際合作。柯孟融表示：「這一整趟都是想要找到一些新的方式，讓台灣電影有些不同的嘗試，透過跨國合作讓電影的預算提高，把內容拍得更精美，期盼有機會跟好萊塢電影一較高下，也開拓台灣電影的能見度。」對於新片的內容，柯孟融雖然希望保留神秘感，但他很有自信的表示，絕對是前所未見的題材，晦氣指數保證超越前作。