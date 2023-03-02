28歲香港名媛蔡天鳳疑似因售屋起爭執，而遭到前夫一家殺害並碎屍湮滅證據，恐怖行徑引發外界震驚，而警方也循線逮捕前公公、前婆婆、前夫、前大伯以及前公公的情婦等5人，而今(2日)稍早港媒爆出警方再逮捕一人，其身分為前夫朋友，涉嫌「協助罪犯」。

據港媒《香港01》報導，警方今日再逮捕一人，是現年41歲的蔡天鳳前夫朋友，警方指出該男子涉嫌協助犯罪，不過詳細情形警方尚未說明，預計等待晚間的記者會交代最新案情，而截至目前全案累計一共6人落網。

事實上，在2月27日蔡天鳳案首度開庭，當時據港媒報導，前婆婆當庭申請保釋，但隨即被法官駁回，而前公公在書記官宣讀犯罪詳情時，清晰的回應：「明白」，表現相當平靜自然，而前夫與前夫哥哥也態度輕鬆。對比其犯下的恐怖罪行，讓外界相當傻眼。

此外，警方仍持續搜索工作，截至目前已連續3天在打鼓嶺的垃圾堆填區搜尋蔡天鳳的遺骸，然而由於該地面積約有一個足球場大，且垃圾量也有幾千噸，因此搜索任務的難度不低。