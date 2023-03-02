董事會同時公布2月合併營收為1.44億元，較去年同期增加56.15％，較上月減少27.94％。累計2023年1～2月合併營收為3.44億元，較去年同期成長47.56％。
董事長李昌鴻表示，去年度缺料逐漸緩解，其陽在歐美均維持高成長率，在計劃性調整排程加速出貨下，合併營收成長率達到22.14％，每股稅後盈餘2.60元。目前網通市場需求仍在成長階段，本年度密切注意歐美客戶庫存水位，並同步關注中國區疫情解封後市場及價格等變化，在備料與出貨上會採保守因應並落實庫存調控。
其陽（3564）2日舉行董事會並公告去年全年度合併營收為24.63億元，年增22.14％，稅後純益1.54億元，年增244.58％，基本每股盈餘2.60元。
董事會同時公布2月合併營收為1.44億元，較去年同期增加56.15％，較上月減少27.94％。累計2023年1～2月合併營收為3.44億元，較去年同期成長47.56％。
董事長李昌鴻表示，去年度缺料逐漸緩解，其陽在歐美均維持高成長率，在計劃性調整排程加速出貨下，合併營收成長率達到22.14％，每股稅後盈餘2.60元。目前網通市場需求仍在成長階段，本年度密切注意歐美客戶庫存水位，並同步關注中國區疫情解封後市場及價格等變化，在備料與出貨上會採保守因應並落實庫存調控。
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